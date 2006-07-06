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Погба открыл две бутылки ударом с разворота, приняв вызов Ибрагимовича в Bottle Cap Challenge

Теги Златан Ибрагимович Манчестер Юнайтед МЛС Лос-Анджелес Гэлакси премьер-лига Англия Поль Погба Футбол

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба присоединился к акции Bottle Cap Challenge, по условиям которой нужно открыть бутылку необычным способом.

26-летний француз принял вызов от форварда «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича.

Погба открыл ударом ноги с разворота сразу две бутылки и поблагодарил Златана за вызов.

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@iamzlatanibrahimovic thanks for the #bottlecapchallenge invite!I’ve just put my pogtouch 😉if you don’t mind 2bottles capchallenge now 😜

Публикация от Paul Labile Pogba (@paulpogba)

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