Погба открыл две бутылки ударом с разворота, приняв вызов Ибрагимовича в Bottle Cap Challenge

Полузащитник Поль Погба присоединился к акции Bottle Cap Challenge, по условиям которой нужно открыть бутылку необычным способом.

26-летний француз принял вызов от форварда «Лос-Анджелес Гэлакси» .

Погба открыл ударом ноги с разворота сразу две бутылки и поблагодарил Златана за вызов.

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