Погба открыл две бутылки ударом с разворота, приняв вызов Ибрагимовича в Bottle Cap Challenge

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба присоединился к акции Bottle Cap Challenge, по условиям которой нужно открыть бутылку необычным способом.
26-летний француз принял вызов от форварда «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича.
Погба открыл ударом ноги с разворота сразу две бутылки и поблагодарил Златана за вызов.
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@iamzlatanibrahimovic thanks for the #bottlecapchallenge invite!I’ve just put my pogtouch 😉if you don’t mind 2bottles capchallenge now 😜