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Деле Алли в нетрезвом состоянии потерял сознание на пляже в Греции

Теги премьер-лига Англия происшествия Тоттенхэм Деле Алли Футбол

Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли употребил много спиртного во время отдыха в Греции на острове Миконос.

23-летний англичанин в состоянии алкогольного опьянения потерял сознание. Деле Алли стали плохо, и он упал на шезлонг.

Девушка футболиста Руби Мэй не смогла привести его в чувство и попросила двух охранников, чтобы те помогли Деле Алли добраться до машины.

Игрок «Тоттенхэма» выпивал на жаре – в 33 градуса.

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