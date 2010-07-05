Деле Алли в нетрезвом состоянии потерял сознание на пляже в Греции

Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли употребил много спиртного во время отдыха в Греции на острове Миконос.
23-летний англичанин в состоянии алкогольного опьянения потерял сознание. Деле Алли стали плохо, и он упал на шезлонг.
Девушка футболиста Руби Мэй не смогла привести его в чувство и попросила двух охранников, чтобы те помогли Деле Алли добраться до машины.
Игрок «Тоттенхэма» выпивал на жаре – в 33 градуса.
Dele Alli carried off beach after collapsing on sun lounger https://t.co/FbY4NZyByf pic.twitter.com/u6HfFFE4vK— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) July 5, 2019