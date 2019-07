Деле Алли в нетрезвом состоянии потерял сознание на пляже в Греции

Полузащитник Деле Алли употребил много спиртного во время отдыха в Греции на острове Миконос.

23-летний англичанин в состоянии алкогольного опьянения потерял сознание. стали плохо, и он упал на шезлонг.

Девушка футболиста Руби Мэй не смогла привести его в чувство и попросила двух охранников, чтобы те помогли добраться до машины.

Игрок выпивал на жаре – в 33 градуса.

Dele Alli carried off beach after collapsing on sun lounger https://t.co/FbY4NZyByf pic.twitter.com/u6HfFFE4vK