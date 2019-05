Ван Дейк признан игроком сезона в АПЛ. Он первый защитник за 7 лет, получивший приз

Защитник Вирджил ван Дейк получил награду лучшему игроку сезона в английской премьер-лиге.



На приз претендовали форвард Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), хавбек Эден Азар («Челси), полузащитник Садьо Мане ( ), нападающий Мохамед Салах («Ливерпуль), хавбеки Бернарду Силва и (оба – «Манчестер Сити»).

При выборе лучшего футболиста сезона учитывались голоса болельщиков, капитанов 20 клубов и футбольных экспертов.

Голландец стал первым защитником с сезона-2011/12, выигравшим этот приз. Тогда награду получил капитан Венсан Компани. По итогам прошлого сезона она досталась Мохамеду Салаху из «Ливерпуля».

Ван Дейк ранее стал игроком года в Англии по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA).

Подробную статистику Ван Дейка можно изучить здесь.

Congratulations, @VirgilvDijk! 🙌



VVD is the 2018/19 @premierleague Player of the Season. 👏🔥 pic.twitter.com/TeB2n7MZ57