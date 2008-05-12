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    Ван Дейк признан игроком сезона в АПЛ. Он первый защитник за 7 лет, получивший приз

    Теги Венсан Компани Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Серхио Агуэро рейтинги болельщики Эден Азар Вирджил ван Дейк Рахим Стерлинг Садьо Мане Бернарду Силва Футбол

    Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк получил награду лучшему игроку сезона в английской премьер-лиге.
     
    На приз претендовали форвард Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), хавбек Эден Азар («Челси), полузащитник Садьо Мане («Ливерпуль»), нападающий Мохамед Салах («Ливерпуль), хавбеки Бернарду Силва и Рахим Стерлинг (оба – «Манчестер Сити»).

    При выборе лучшего футболиста сезона учитывались голоса болельщиков, капитанов 20 клубов и футбольных экспертов.

    Голландец стал первым защитником с сезона-2011/12, выигравшим этот приз. Тогда награду получил капитан «Ман Сити» Венсан Компани. По итогам прошлого сезона она досталась Мохамеду Салаху из «Ливерпуля».

    Ван Дейк ранее стал игроком года в Англии по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA).

    Подробную статистику Ван Дейка можно изучить здесь

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