Ван Дейк признан игроком сезона в АПЛ. Он первый защитник за 7 лет, получивший приз

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк получил награду лучшему игроку сезона в английской премьер-лиге.
На приз претендовали форвард Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), хавбек Эден Азар («Челси), полузащитник Садьо Мане («Ливерпуль»), нападающий Мохамед Салах («Ливерпуль), хавбеки Бернарду Силва и Рахим Стерлинг (оба – «Манчестер Сити»).
При выборе лучшего футболиста сезона учитывались голоса болельщиков, капитанов 20 клубов и футбольных экспертов.
Голландец стал первым защитником с сезона-2011/12, выигравшим этот приз. Тогда награду получил капитан «Ман Сити» Венсан Компани. По итогам прошлого сезона она досталась Мохамеду Салаху из «Ливерпуля».
Ван Дейк ранее стал игроком года в Англии по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA).
Подробную статистику Ван Дейка можно изучить здесь.
Congratulations, @VirgilvDijk! 🙌— Liverpool FC (@LFC) 12 мая 2019 г.
VVD is the 2018/19 @premierleague Player of the Season. 👏🔥 pic.twitter.com/TeB2n7MZ57