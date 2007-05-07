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    Ван Дейк, Стерлинг, Бернарду, Салах, Агуэро, Мане и Азар – претенденты на приз игроку сезона в АПЛ

    Теги Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Серхио Агуэро рейтинги Эден Азар Вирджил ван Дейк Рахим Стерлинг Садьо Мане Мохамед Салах Бернарду Силва Футбол

    АПЛ назвала кандидатов на приз лучшему игроку сезона.

    В него вошли семь человек: Серхио Агуэро, Рахим Стерлинг, Бернарду Силва (все – «Манчестер Сити»), Эден Азар («Челси»), Вирджил ван Дейк, Садьо Мане, Мохамед Салах (все – «Ливерпуль»).

    Салах лидирует в гонке бомбардиров АПЛ, Мане и Агуэро делят второе место, Азар лидирует по системе «гол+пас», ван Дейк получил приз лучшему игроку сезона от Ассоциации игроков, Стерлинг – от журналистов.

    Голосование болельщиков будет совмещено с голосованием 20 капитанов команд и жюри, составленного из футбольных экспертов.

     
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