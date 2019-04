Болельщики выбрали на сайте УЕФА лучший гол недели в Лиге чемпионов.

Его автором стал капитан «Барселоны» , открывший счет в матче с «Манчестер Юнайтед» (3:0).

На приз также претендовали Рахим Стерлинг, Давид Нерес и Филиппе Коутиньо.

⚽️🏆 Goal of the Week 🏆⚽️



1. Lionel Messi

2. Raheem Sterling

3. David Neres

4. Philippe Coutinho



🤔 Agree with the order? #UCL #GOTW @NissanFootball pic.twitter.com/z5Ok1Hawkz