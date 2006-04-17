Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Эрнесто Вальверде: «Мы всегда знаем, что Месси проявит себя»

    Теги Манчестер Юнайтед Барселона Лионель Месси Эрнесто Вальверде Ла Лига Лига чемпионов Футбол

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде подвел итоги ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (3:0). 

    «Нам нужно улучшить свои действия в начале матча. Однако мы быстро исправились, нам удалось найти выход из ситуации.

    Мы всегда знаем, что Месси проявит себя (аргентинец сделал дубль – прим. Sports.ru). И не только в определенном моменте, чтобы забить гол, но и чтобы поддержать игру всей команды.

    К «Барселоне» всегда повышенные требования, потому что мы должны побеждать везде, всегда играть хорошо и ярко, забивать голы.

    Нас критикуют, но все мы люди. Мы совершаем ошибки и должны понимать, как выстоять в этом мире.

    «Ливерпуль» или «Порту»? Это Лига чемпионов, никто не может себе что-то гарантировать. «Ливерпуль» набрал хороший ход, но посмотрим, что произойдет», – сказал Вальверде.

    Месси впервые за 6 лет забил в 1/4 финала ЛЧ

    Прогнозы Генича на Лигу чемпионов

    Реклама 18+

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться