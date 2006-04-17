Эрнесто Вальверде: «Мы всегда знаем, что Месси проявит себя»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде подвел итоги ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с (3:0).

«Нам нужно улучшить свои действия в начале матча. Однако мы быстро исправились, нам удалось найти выход из ситуации.

Мы всегда знаем, что Месси проявит себя (аргентинец сделал дубль – прим. Sports.ru). И не только в определенном моменте, чтобы забить гол, но и чтобы поддержать игру всей команды.

К «Барселоне» всегда повышенные требования, потому что мы должны побеждать везде, всегда играть хорошо и ярко, забивать голы.

Нас критикуют, но все мы люди. Мы совершаем ошибки и должны понимать, как выстоять в этом мире.

или «Порту»? Это Лига чемпионов, никто не может себе что-то гарантировать. «Ливерпуль» набрал хороший ход, но посмотрим, что произойдет», – сказал Вальверде.

Месси впервые за 6 лет забил в 1/4 финала ЛЧ