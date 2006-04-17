Эрнесто Вальверде: «Мы всегда знаем, что Месси проявит себя»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде подвел итоги ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (3:0).
«Нам нужно улучшить свои действия в начале матча. Однако мы быстро исправились, нам удалось найти выход из ситуации.
Мы всегда знаем, что Месси проявит себя (аргентинец сделал дубль – прим. Sports.ru). И не только в определенном моменте, чтобы забить гол, но и чтобы поддержать игру всей команды.
К «Барселоне» всегда повышенные требования, потому что мы должны побеждать везде, всегда играть хорошо и ярко, забивать голы.
Нас критикуют, но все мы люди. Мы совершаем ошибки и должны понимать, как выстоять в этом мире.
«Ливерпуль» или «Порту»? Это Лига чемпионов, никто не может себе что-то гарантировать. «Ливерпуль» набрал хороший ход, но посмотрим, что произойдет», – сказал Вальверде.
Месси впервые за 6 лет забил в 1/4 финала ЛЧ
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