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    Месси, де Лигт, Сон Хын Мин и Фирмино претендуют на звание игрока недели в ЛЧ

    Теги Ливерпуль высшая лига Голландия Аякс премьер-лига Англия Барселона Лионель Месси Ла Лига Лига чемпионов рейтинги Тоттенхэм Сон Хын Мин Роберто Фирмино Маттейс де Лигт Футбол

    Стали известны претенденты на награду лучшему игроку недели в Лиге чемпионов по итогам ответных матчей 1/4 финала.

    В списке номинантов защитник «Аякса» Маттейс де Лигт, забивший победный мяч в ворота «Ювентуса» (2:1), нападающий «Барселоны» Лионель Месси, сделавший дубль в игре с «Манчестер Юнайтед» (3:0), форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин, два гола которого помогли «шпорам» пройти «Манчестер Сити», а также нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино, отметивший голом в матче против «Порту» (4:1).

    Победитель по итогам голосования на официальном сайте УЕФА станет известен в пятницу, 19 апреля.

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    Кто победит в этом розыгрыше Лиги чемпионов?

    2778 голосов
    • Аякс
      19%
    • Тоттенхэм
      6%
    • Ливерпуль
      33%
    • Барселона
      42%

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