Александр Дюков: «К сожалению, системы детско-юношеского футбола у нас нет, но все задачи выполнимы»

Единственный кандидат на пост президент РФС Александр Дюков рассказал о приоритетных направлениях развития российского футбола.

«Не планирую устраивать никаких революций. Многое было сделано в футболе, если посмотреть на те решения, которые принимались и были реализованы. Это были правильные решения.

К чемпионату мира были построены новые прекрасные арены. Сборная успешно выступила на чемпионате мира, поэтому правильнее будет говорить не о революции, а о эволюционном подходе и создании новых долгосрочных механизмов, которые будут обеспечивать развитие российского футбола в будущем.

Если говорить о приоритетных направлениях развития футбола, то они определены и сформулированы в «Стратегии развития футбола-2030».

Очень важными задачами является развитие детско-юношеского футбола, молодежного футбола. Об этом говорят долгие годы, но, к сожалению, пока что единой и эффективной системы развития детско-юношеского футбола у нас в стране не создано. А это очень важно, потому что является фундаментом для постоянного успешного выступления нашей национальной сборной и профессиональных клубов.

Что касается детско-юношеского футбола, то ему уделяется много внимания. В этот футбол мы инвестируем. На данный момент в России действует порядка 2300 школ, это немало.

При этом надо понимать, что большинство из этих школ не обладает необходимой материально-технической базой и условиями для подготовки футболистов высокого уровня. Над этим нужно работать.

Вторая проблема детско-юношеского футбола – это система. К сожалению, у нас ее пока нет. У нас есть отдельные элементы, фрагменты, но пока интегрированной системы нет. Все проекты и инициативы, которые нужно выполнить, есть в «Стратегии развития футбола-2030».

В детско-юношеском футболе нужно работать по двум направлениям. С одной стороны, это развитие материально-технических баз школ. Нужно повышать качество инфраструктуры, строить новые поля и манежи. Нам нужно актуализировать методики подготовки молодых футболистов, повышать уровень подготовки тренеров и увеличить их число.

С другой стороны, очень важная задача – создать единую интегрированную систему детско-юношеского футбола. Все детские школы должны быть связаны. Это можно сделать через новую систему соревнований, где равный соревнуется с равным, есть обмен передовыми практиками и технологиями, более эффективная система селекции и перехода молодых игроков. Все эти задачи выполнимы», – сказал Дюков в эфире .