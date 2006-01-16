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    Александр Дюков: «К сожалению, системы детско-юношеского футбола у нас нет, но все задачи выполнимы»

    Теги РФС детский футбол Александр Дюков Матч ТВ Футбол

    Единственный кандидат на пост президент РФС Александр Дюков рассказал о приоритетных направлениях развития российского футбола.

    «Не планирую устраивать никаких революций. Многое было сделано в футболе, если посмотреть на те решения, которые принимались и были реализованы. Это были правильные решения.

    К чемпионату мира были построены новые прекрасные арены. Сборная успешно выступила на чемпионате мира, поэтому правильнее будет говорить не о революции, а о эволюционном подходе и создании новых долгосрочных механизмов, которые будут обеспечивать развитие российского футбола в будущем.

    Если говорить о приоритетных направлениях развития футбола, то они определены и сформулированы в «Стратегии развития футбола-2030».

    Очень важными задачами является развитие детско-юношеского футбола, молодежного футбола. Об этом говорят долгие годы, но, к сожалению, пока что единой и эффективной системы развития детско-юношеского футбола у нас в стране не создано. А это очень важно, потому что является фундаментом для постоянного успешного выступления нашей национальной сборной и профессиональных клубов.

    Что касается детско-юношеского футбола, то ему уделяется много внимания. В этот футбол мы инвестируем. На данный момент в России действует порядка 2300 школ, это немало.

    При этом надо понимать, что большинство из этих школ не обладает необходимой материально-технической базой и условиями для подготовки футболистов высокого уровня. Над этим нужно работать.

    Вторая проблема детско-юношеского футбола – это система. К сожалению, у нас ее пока нет. У нас есть отдельные элементы, фрагменты, но пока интегрированной системы нет. Все проекты и инициативы, которые нужно выполнить, есть в «Стратегии развития футбола-2030».

    В детско-юношеском футболе нужно работать по двум направлениям. С одной стороны, это развитие материально-технических баз школ. Нужно повышать качество инфраструктуры, строить новые поля и манежи. Нам нужно актуализировать методики подготовки молодых футболистов, повышать уровень подготовки тренеров и увеличить их число.

    С другой стороны, очень важная задача – создать единую интегрированную систему детско-юношеского футбола. Все детские школы должны быть связаны. Это можно сделать через новую систему соревнований, где равный соревнуется с равным, есть обмен передовыми практиками и технологиями, более эффективная система селекции и перехода молодых игроков. Все эти задачи выполнимы», – сказал Дюков в эфире «Матч ТВ».

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