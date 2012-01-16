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    Прядкин о безальтернативных выборах главы РФС: «Ничего страшного. Мутко один раз избирался так же»

    Теги Виталий Мутко Сергей Прядкин УЕФА РФС Александр Дюков Александер Чеферин Футбол

    Исполняющий обязанности президента РФС Сергей Прядкин прокомментировал тот факт, что Александр Дюков является единственным кандидатом на пост президента организации.

    «В этом нет абсолютно ничего страшного. В истории РФС были такие примеры – тот же Виталий Леонтьевич Мутко один раз избирался на безальтернативной основе.

    Для примера можно привести и предстоящие выборы президента УЕФА, где единственным кандидатом является Александер Чеферин. Ничего страшного и предвзятого.

    Для меня это нормальная ситуация. Я ведь вижу, какое количество членов РФС его (Дюкова) выдвинуло. Из этого можно делать выводы по тому, почему нет альтернативы. Наверное, те, кто хотел изначально выдвинуться, увидели, что это достойный кандидат», – сказал Прядкин. 

    Дюков – единственный кандидат на пост президента РФС

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