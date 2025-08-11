Пономарев о матчах России с Перу и Чили: «Южноамериканцы – не такие бойцы, как в Европе, но их команды интереснее африканских. Плотную, вязкую игру, как у нас сейчас, они не любят»

Владимир Пономарев считает, что матчи с Перу и Чили станут проверкой для России.

BetBoom товарищеский матч России и Перу пройдет 12 ноября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, игра с Чили – 15 ноября в Сочи на стадионе «Фишт».

«Все южноамериканцы примерно одинаковы по стилю. Я много с ними играл: и в Чили, и в Перу, и против сборных, и против клубов. Это неплохие техничные футболисты, любят повозиться с мячом. Но плотную, вязкую игру, как у нас сейчас, они не любят. Если с ними играть плотно, они теряются и не знают, что делать.

В Европе бойцовских команд больше, а эти – не такие бойцы. Поэтому с ними, честно говоря, справляться было относительно легко. Хотя команды у них неплохие и, на мой взгляд, интереснее, чем африканские. Так что матчи будет любопытно посмотреть, тем более мы давно их не видели.

Конечно, это станет проверкой для наших. Так и должно быть. Посмотрим, чего стоит наша команда. Мы знаем, как играют иностранцы, а вот своих действительно сильных игроков – ну, может, два-три человека на хорошем уровне. Остальных еще надо проверять, и такие матчи для этого полезны», – сказал бывший защитник сборной СССР.