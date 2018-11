Полузащитник Нголо Канте подписал новый контракт с .

Соглашение рассчитано до июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Канте станет самым высокооплачиваемым игроком «Челси» с зарплатой 290 тысяч фунтов в неделю.

Канте перешел в лондонский клуб в 2016 году, после чемпионского сезона в «Лестере», и стал чемпионом в составе «Челси».

We have some great news…



✍️ @nglkante has signed a new contract!#Kante2023https://t.co/FTN6Uy2vmB