Goal: Канте будет получать рекордные 290 тысяч фунтов в неделю по новому контракту с «Челси»

намерен подписать новый контракт с полузащитником .

Ожидается, что соглашение будет рассчитано на пять лет с зарплатой 290 тысяч фунтов в неделю.

Чемпион мира станет самым высокооплачиваемым игроком в истории команды. Если хавбек Эден Азар продлит контракт с , то его зарплата может выйти за рамки 300 тысяч фунтов в неделю.

Действующий договор Канте с рассчитан до 2021 года. Оклад француза составляет 150 тысяч фунтов в неделю.

27-летний Канте перешел в лондонский клуб из «Лестера» в 2016 году.

Наконец-то Football Leaks нашли что-то доброе: Нголо Канте не хочет уходить от налогов