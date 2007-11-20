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    Goal: Канте будет получать рекордные 290 тысяч фунтов в неделю по новому контракту с «Челси»

    Теги Челси премьер-лига Англия бизнес Эден Азар Нголо Канте Футбол

    «Челси» намерен подписать новый контракт с полузащитником Нголо Канте.

    Ожидается, что соглашение будет рассчитано на пять лет с зарплатой 290 тысяч фунтов в неделю.

    Чемпион мира станет самым высокооплачиваемым игроком в истории команды. Если хавбек Эден Азар продлит контракт с «Челси», то его зарплата может выйти за рамки 300 тысяч фунтов в неделю.

    Действующий договор Канте с «Челси» рассчитан до 2021 года. Оклад француза составляет 150 тысяч фунтов в неделю.

    27-летний Канте перешел в лондонский клуб из «Лестера» в 2016 году.

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