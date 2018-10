Вертолет владельца «Лестера» упал на парковку у стадиона. Судьба пассажиров неизвестна

Вертолет владельца «Лестера» Вичая Сривадханапрабха потерпел крушение на автостоянке стадиона «Кинг Пауэр» после матча 10-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэмом» (1:1).

Сообщается, что вертолет взлетел после окончания встречи, однако вскоре потерял управление и разбился на парковке. На месте падения начался пожар, туда были отправлены экстренные службы.

Информации о пассажирах и их судьбе пока не поступало.

