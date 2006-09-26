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    Моуринью мог вступить с Погба в перепалку из-за сторис в инстаграме игрока с матча против «Дерби»

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия видео Дерби Каунти Поль Погба Андреас Перейра Люк Шоу кризис Футбол

    У главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью и хавбека Поля Погба случился конфликт в начале сегодняшней тренировки.

    Момент перепалки попал на камеру Sky Sports. Погба подбежал к португальцу, чтобы поздороваться, однако тот ему что-то сказал, и это вызвало, очевидно, удивленную реакцию француза.

    Спустя время удалось расшифровать некоторые реплики. Микрофоны Sky Sports зафиксировали слова Моуринью, адресованные пресс-атташе «МЮ» Джону Аллену. Португалец спросил: «Когда Поль опубликовал это в инстаграме?»

    Вероятно, Моуринью имеет ввиду сторис в инстаграме Погба. Вчера француз, который не был включен в заявку на матч Кубка Лиги против «Дерби» (2:2, по пенальти – 7:8), опубликовал видео, где он сидит на трибунах и смеется в окружении Андреаса Перейры и Люка Шоу. Неизвестно, в какой промежуток матча снято видео. 

    Ранее Моуринью лишил Погба статуса вице-капитана команды и отказался объяснять свое решение. Также сообщалось, что хавбек заявил тренеру о желании уйти, эту информацию без комментариев оставил агент Погба Мино Райола.

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