Моуринью мог вступить с Погба в перепалку из-за сторис в инстаграме игрока с матча против «Дерби»

У главного тренера Жозе Моуринью и хавбека Поля Погба случился конфликт в начале сегодняшней тренировки.

Момент перепалки попал на камеру Sky Sports. Погба подбежал к португальцу, чтобы поздороваться, однако тот ему что-то сказал, и это вызвало, очевидно, удивленную реакцию француза.

Спустя время удалось расшифровать некоторые реплики. Микрофоны Sky Sports зафиксировали слова Моуринью, адресованные пресс-атташе «МЮ» Джону Аллену. Португалец спросил: «Когда Поль опубликовал это в инстаграме?»

🧐 A CLOSER LOOK! 🧐



It looks like Jose Mourinho wasn’t too happy with Paul Pogba’s Instagram post last night...👀



A look back at their relationship: https://t.co/F0wvfdwoTx pic.twitter.com/7YfegyToCi