Моуринью мог вступить с Погба в перепалку из-за сторис в инстаграме игрока с матча против «Дерби»

У главного тренера Жозе Моуринью и хавбека Поля Погба случился конфликт в начале сегодняшней тренировки.

Момент перепалки попал на камеру Sky Sports. Погба подбежал к португальцу, чтобы поздороваться, однако тот ему что-то сказал, и это вызвало, очевидно, удивленную реакцию француза.

Спустя время удалось расшифровать некоторые реплики. Микрофоны Sky Sports зафиксировали слова Моуринью, адресованные пресс-атташе «МЮ» Джону Аллену. Португалец спросил: «Когда Поль опубликовал это в инстаграме?»

🧐 A CLOSER LOOK! 🧐



It looks like Jose Mourinho wasn’t too happy with Paul Pogba’s Instagram post last night...👀



A look back at their relationship: https://t.co/F0wvfdwoTx pic.twitter.com/7YfegyToCi — Sky Sports News (@SkySportsNews) 26 сентября 2018 г.

Вероятно, Моуринью имеет ввиду сторис в инстаграме Погба. Вчера француз, который не был включен в заявку на матч Кубка Лиги против «Дерби» (2:2, по пенальти – 7:8), опубликовал видео, где он сидит на трибунах и смеется в окружении Андреаса Перейры и . Неизвестно, в какой промежуток матча снято видео.

what’s there to be upset about?? pic.twitter.com/hN8wDmlfDg — 21 Average (@_KUMILLE_) 26 сентября 2018 г.

Ранее Моуринью лишил Погба статуса вице-капитана команды и отказался объяснять свое решение. Также сообщалось, что хавбек заявил тренеру о желании уйти, эту информацию без комментариев оставил агент Погба Мино Райола.

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