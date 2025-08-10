Кассьерра про 0:1 с «Ахматом»: «Зенит» контролировал игру в 1-м тайме, но не хватало последней передачи и остроты. Матчи в Грозном – всегда настоящие сражения»

Матео Кассьерра высказался о поражении «Зенита» в матче с «Ахматом».

Петербуржцы в гостях уступили грозненцам (0:1) в 4-м туре Мир РПЛ .

– Прекрасно знаем, что в Грозном всегда очень сложные матчи – это настоящие сражения. Эта встреча не стала исключением. Знали: если случится так, что пропустим, игра очень усложнится. К сожалению, так и произошло. Очень старались отыграться, но не смогли.

– Почему во втором тайме с трудом удавалось доставлять мяч к чужим воротам и бить по ним?

– Мы знали, что для успеха в этой игре надо быть более агрессивными, создавать больше моментов. В первом тайме, мне кажется, мы контролировали игру. Но не хватало последней передачи и остроты.

– Команда после игры долго не выходила из раздевалки. Обсуждали случившееся?

– Мы знаем, в чем нам надо прибавлять и что улучшать. Начали сезон не так, как хотели – недобрали очень много очков. Впереди неделя, на которой есть кубковый матч. Предстоит много работы, и все самые важные матчи еще впереди, – сказал нападающий «Зенита ».

Сейчас сине-бело-голубые с 5 очками занимают 8-е место в турнирной таблице Мир РПЛ.