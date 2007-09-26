Жозе Моуринью: «Погба больше не будет вице-капитаном «МЮ». Никакого конфликта нет, это мое решение, которое я не обязан объяснять»

Главный тренер Жозе Моуринью подтвердил, что Поль Погба больше не вице-капитан команды.

– Истории о конфликте – правда?

– Нет. Единственная правда во всех сообщениях заключается в том, что я принял решение, что Поль больше не будет вице-капитаном команды. Но никакого конфликта нет, все в порядке.

То, что Погба больше не вице-капитан, решил тот же человек, который сначала им его назначил – я. Я тренер, и я могу принимать такие решения. Конфликта нет вообще. Это просто решение, которое я не обязан объяснять, – сказал Моуринью.

Ранее сообщалось, что причиной лишения Погба капитанской повязки, которую тот носил во время отсутствия Антонио Валенсии, стало желание француза уйти из «МЮ».