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    Моуринью заявил игрокам «МЮ», что Погба больше не будет капитаном

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия Поль Погба Футбол

    Продолжает развиваться конфликт полузащитника Поля Погба с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

    По данным The Times, Моуринью заявил команде, что Погба больше не будет капитаном, потому что он не представляет, что такое быть капитаном, и не считает, «Манчестер Юнайтед» важнее всего. Об этом же сообщает и ESPN со ссылкой на свой источник.

    Утверждается, что игроки были довольны позицией португальца и его аргументами.

    Напомним, что Погба из-за отсутствия Антонио Валенсии трижды выводил «МЮ» на поле с капитанской повязкой.

    Гнев у Моуринью вызвали слова Погба после матча с «Вулверхэмптоном» (1:1). Погба заявил, что «Юнайтед» дома должен атаковать, атаковать и атаковать».

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