Моуринью заявил игрокам «МЮ», что Погба больше не будет капитаном

Продолжает развиваться конфликт полузащитника Поля Погба с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.
По данным The Times, Моуринью заявил команде, что Погба больше не будет капитаном, потому что он не представляет, что такое быть капитаном, и не считает, «Манчестер Юнайтед» важнее всего. Об этом же сообщает и ESPN со ссылкой на свой источник.
Утверждается, что игроки были довольны позицией португальца и его аргументами.
Напомним, что Погба из-за отсутствия Антонио Валенсии трижды выводил «МЮ» на поле с капитанской повязкой.
Гнев у Моуринью вызвали слова Погба после матча с «Вулверхэмптоном» (1:1). Погба заявил, что «Юнайтед» дома должен атаковать, атаковать и атаковать».