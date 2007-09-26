Daily Mail: Погба заявил Моуринью, что хочет уйти из «МЮ»

Стали известны детали конфликта полузащитника Поля Погба с главным тренером Жозе Моуринью.

По информации Daily Mail, француз заявил тренеру, что намерен уйти из «МЮ». Именно это и стало ключевой причиной лишения Погба статуса капитана команды.

Погба ранее рассказывал о желании уйти вице-президенту «Ман Юнайтед» Эду Вудворду. Тот, впрочем, намерен сохранить футболиста, за которого в 2016 году заплатили 105 миллионов евро.

Моуринью и его тренерский штаб также были недовольны и поведением Погба. Так, француз перед матчем с «Вулверхэмптоном» включал в автобусе слишком громкую музыку, в то время как остальные футболисты готовились к матчу.

Кроме того, после матча с «Бернли» Погба сразу же покинул расположение команды и улетел в сборную Франции, не вернувшись в отель вместе с партнерами. «МЮ» поехал на автобусе, а за хавбеком приехал «Роллс-Ройс» с личным водителем, который отвез его сразу в аэропорт.