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    Месут Озил: «Фото с Эрдоганом – это не про политику. У меня два сердца – немецкое и турецкое»

    Теги Месут Озил Сборная Германии по футболу Арсенал ЧМ-2018 Ангела Меркель политика Реджеп Тайип Эрдоган Футбол

    Полузащитник «Арсенала» и сборной Германии Месут Озил прокомментировал фото с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, сделанное перед началом ЧМ-2018.

    29-летний футболист подвергся критике со стороны части немецкого общества после публикации фотографии.

    «Последние пару недель у меня было время подумать о событиях последних нескольких месяцев. Следовательно, я хочу поделиться своими мыслями и чувствами о том, что произошло.

    Как и у многих людей, мое происхождение выходит за рамки одной страны. Я рос в Германии, но моя семья имеет турецкие корни. У меня есть два cердца – немецкое и турецкое.

    В детстве мама учила меня уважать и никогда не забывать о том, откуда я родом, и это те ценности, о которых я думаю по сей день.

    В мае я встретился с президентом Эрдоганом в Лондоне во время благотворительного и образовательного мероприятия. А впервые мы встретились в 2010 году после того, как он и Ангела Меркель смотрели матч Германия – Турция в Берлине.

    Я знаю, что наше фото вызвало огромный резонанс в немецких СМИ, и, хотя некоторые люди могут обвинить меня во лжи, фото, которое мы сделали, не имело политических намерений.

    Как я уже сказал, моя мама никогда не позволяла мне забывать о происхождении, наследии и семейных традициях.

    Для меня фото с президентом Эрдоганом – это не про политику или выборы, это про уважение к человеку, занимающего самую высокую должность в стране моей семьи. Я футболист, а не политик, и наша встреча не была одобрением в отношении политики.

    Для меня неважно, кто был президентом, важно, что это президент», – отметил Озил.

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