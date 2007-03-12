Неймар получит от Nike $ 1 млн в случае завоевания «Золотого мяча»

Стали известны некоторые подробности контракта нападающего «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара с американской компанией Nike. Действие контракта рассчитано до 2022 года.

Согласно контракту, Nike выплатит бразильцу за завоевание «Золотого мяча» $ 1 млн. Сумма увеличится, если Неймар получит несколько «Золотых мячей».

В случае победы на чемпионате мира Неймар получит от производителя спортивной одежды $ 50 тыс. Если Неймар станет лучшим игроком или лучшим бомбардиром ЧМ, то Nike раскошелится на $ 200 тыс.

В текущем сезоне Неймар провел за «ПСЖ» во всех турнирах 30 матчей, забив 29 голов и отдал 19 голевых передач. Накануне бразильцу была сделана операция на правой лодыжке. Врач сборной Бразилии Родриго Ласмар сообщил, что срок восстановления Неймара составит от двух с половиной до трех месяцев.