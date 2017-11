Рамос о травме носа: «Я бы тысячу раз истек кровью за эмблему «Реала»

Капитан Серхио Рамос прокомментировал травму носа, которую он получил в дерби с (0:0).

«Я бы тысячу раз истек кровью за эту эмблему и за эту футболку.

Спасибо за поддержку. Я скоро вернусь», – написал защитник в твиттере.

Volvería a sangrar una y mil veces más por este escudo y esta camiseta.

Gracias a todos por el cariño y apoyo. En nada, de vuelta.

I would bleed a thousand times for this badge and this shirt.

Thanks for your support. I’ll be back in no time.#HalaMadrid pic.twitter.com/mCcNxoSfGV