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    «Атлетико» – «Реал». Люка ногой разбил нос Рамосу, и Серхио заменили в перерыве

    Теги Реал Мадрид Атлетико Серхио Рамос примера Испания травмы судьи фото Давид Фернандес Борбалан Начо Фернандес Люка Эрнандес

    Защитник «Реала» Серхио Рамос получил повреждение в первом тайме матча 12-го тура чемпионата Испании против «Атлетико» (0:0, второй тайм).

    На 37-й минуте матча полузащитник «Реала» Каземиро скинул мяч на ближний угол вратарской, Рамос пошел замыкать атаку головой. В результате защитник «Атлетико» Люка Эрнандес ударил Рамоса ногой по носу. Арбитр Давид Фернандес Борбалан не стал наказывать Эрнандеса за этот эпизод.

    После удара у Рамоса началось кровотечение. В перерыве его заменил Начо.

    Фото: кадр из трансляции «Сила ТВ»

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