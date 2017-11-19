«Атлетико» – «Реал». Люка ногой разбил нос Рамосу, и Серхио заменили в перерыве
Защитник «Реала» Серхио Рамос получил повреждение в первом тайме матча 12-го тура чемпионата Испании против «Атлетико» (0:0, второй тайм).
На 37-й минуте матча полузащитник «Реала» Каземиро скинул мяч на ближний угол вратарской, Рамос пошел замыкать атаку головой. В результате защитник «Атлетико» Люка Эрнандес ударил Рамоса ногой по носу. Арбитр Давид Фернандес Борбалан не стал наказывать Эрнандеса за этот эпизод.
После удара у Рамоса началось кровотечение. В перерыве его заменил Начо.
Фото: кадр из трансляции «Сила ТВ»
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