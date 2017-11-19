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    Капитан «Реала» Рамос выбыл на неопределенный срок из-за перелома носа. Может понадобиться операция

    Теги Реал Мадрид Атлетико Серхио Рамос примера Испания травмы

    Защитник «Реала» Серхио Рамос выбыл на неопределенный срок из-за перелома носа в матче 12-го тура чемпионата Испании против «Атлетико» (0:0).

    Сообщается, что в воскресенье он пройдет обследование, по результатам которого будет принято решение о необходимости операции. 

    Главный тренер мадридцев Зинедин Зидан сообщил, что не может назвать срок, когда Рамос вернется на поле. 

    «Атлетико» – «Реал». Люка ногой разбил нос Рамосу, и Серхио заменили в перерыве

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