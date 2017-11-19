Капитан «Реала» Рамос выбыл на неопределенный срок из-за перелома носа. Может понадобиться операция

Защитник Серхио Рамос выбыл на неопределенный срок из-за перелома носа в матче 12-го тура чемпионата Испании против (0:0).

Сообщается, что в воскресенье он пройдет обследование, по результатам которого будет принято решение о необходимости операции.

Главный тренер мадридцев Зинедин Зидан сообщил, что не может назвать срок, когда Рамос вернется на поле.

«Атлетико» – «Реал». Люка ногой разбил нос Рамосу, и Серхио заменили в перерыве