Капитан «Реала» Рамос выбыл на неопределенный срок из-за перелома носа. Может понадобиться операция
Защитник «Реала» Серхио Рамос выбыл на неопределенный срок из-за перелома носа в матче 12-го тура чемпионата Испании против «Атлетико» (0:0).
Сообщается, что в воскресенье он пройдет обследование, по результатам которого будет принято решение о необходимости операции.
Главный тренер мадридцев Зинедин Зидан сообщил, что не может назвать срок, когда Рамос вернется на поле.
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