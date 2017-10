Матч «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» обновил рекорд посещаемости АПЛ – 80 827 зрителей

«Тоттенхэм» разгромил (4:1) в матче 9-го тура чемпионата Англии.

Игра прошла на стадионе , на арену пришли 80 827 зрителей. Этот показатель стал рекордным за всю историю АПЛ.

Предыдущий рекорд посещаемости был установлен в марте 2007 года на стадионе «Олд Траффорд». За матчем «Манчестер Юнайтед» – «Блэкберн» наблюдали 76 098 болельщиков.

45+2 – @ChrisEriksen8’s free-kick is cleared by Joel Matip only to fall to @dele_official who hammers home our third!



