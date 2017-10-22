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    Юрген Клопп после 1:4 от «Тоттенхэма»: «Вся игра была нашей ошибкой»

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Тоттенхэм Деян Ловрен Харри Кейн

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением после поражения от «Тоттенхэма» (1:4) в матче чемпионата Англии.

    «Вся игра была нашей ошибкой – «Тоттенхэм» был хорош, но мы сделали матч слишком легким для соперника.

    Первый гол мы пропустили после аута. Это была плохая, плохая, плохая защита. Второй пропущенный гол – контратака, когда Ловрен опоздал на мяч. У нас были шансы после гола Салаха, но тут не о чем говорить.

    Третий гол – обычная ситуация. Мы совершили фол и допустили ошибку. Четвертый гол – два подбора за «Тоттенхэмом».

    У них было больше желания, чем у нас. Мы приехали сюда, чтобы добиться результата, но не смогли это сделать.

    Игра Ловрена против Кейна в ситуации с голом? Если бы я был на поле, он бы не получил мяч», – рассказал Клопп.

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