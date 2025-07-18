Нони Мадуэке: «Рад стать частью семьи «Арсенала». Это отличная команда с четкой идентичностью, постараюсь помочь ей сделать следующий шаг»
«Канониры» объявили о трансфере 23-летнего вингера из «Челси».
Об «Арсенале»
«Это уже отличная команда с четкой идентичностью. Я с нетерпением жду возможности привнести свой стиль и постараться максимально помочь ребятам сделать следующий шаг».
О целях на предстоящий сезон
«Выиграть все турниры, в которых мы участвуем, я чувствую, что мы определенно способны на это. А также помогать команде всеми возможными способами и расти не только как игрок, но и как личность».
О своем трансфере
«Я разговаривал с Деком [Райсом], Майлзом [Льюисом-Скелли], Букайо [Сака], даже с Юррьеном [Тимбером], и все они говорят замечательные вещи о клубе и здешней культуре, о том, какая здесь теплая и семейная атмосфера.
Я очень рад стать частью семьи «Арсенала», – сказал Мадуэке в интервью клубному сайту.