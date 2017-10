Пике о действиях полиции на референдуме в Каталонии: «Позор. Эти кадры говорят сами за себя»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике осудил действия полиции Испании на референдуме по вопросу отделения Каталонии.

«Позор. Эти кадры говорят сами за себя», – заявил Пике.

#CatalanReferendum Spain 🇪🇸 you do realise the world is watching #EU Democracy at work, YOU have crossed the line pic.twitter.com/OjnH7ymEtZ