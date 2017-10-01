Пике о действиях полиции на референдуме в Каталонии: «Позор. Эти кадры говорят сами за себя»
Защитник «Барселоны» Жерар Пике осудил действия полиции Испании на референдуме по вопросу отделения Каталонии.
«Позор. Эти кадры говорят сами за себя», – заявил Пике.
#CatalanReferendum Spain 🇪🇸 you do realise the world is watching #EU Democracy at work, YOU have crossed the line pic.twitter.com/OjnH7ymEtZ— Abm (@ABMckinley) 1 октября 2017 г.
Жесть в Каталонии: матч «Барселоны» отменен из-за беспорядков
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.