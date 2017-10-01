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    Пике о действиях полиции на референдуме в Каталонии: «Позор. Эти кадры говорят сами за себя»

    Теги Барселона Жерар Пике примера Испания происшествия политика

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике осудил действия полиции Испании на референдуме по вопросу отделения Каталонии.

    «Позор. Эти кадры говорят сами за себя», – заявил Пике.

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