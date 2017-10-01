Матч «Барселона» – «Лас-Пальмас» перенесен из-за событий в Каталонии

Сегодняшний матч 7-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и отложен.

Такое решение было принято в связи с многочисленными стычками в Барселоне между сторонниками референдума о независимости Каталонии и полицией.

Ранее футболисты сине-гранатовых прибыли на стадион «Камп Ноу», но на тот момент они не знали, что матч не состоится.

Пике и Гвардиола – за референдум. Реакция футбольного мира на события в Каталонии