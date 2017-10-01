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    Матч «Барселона» – «Лас-Пальмас» перенесен из-за событий в Каталонии

    Теги Барселона примера Испания происшествия Лас-Пальмас Камп Ноу политика

    Сегодняшний матч 7-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Лас-Пальмасом» отложен.

    Такое решение было принято в связи с многочисленными стычками в Барселоне между сторонниками референдума о независимости Каталонии и полицией.

    Ранее футболисты сине-гранатовых прибыли на стадион «Камп Ноу», но на тот момент они не знали, что матч не состоится.

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