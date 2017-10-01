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    Хави: «Позор, что в демократической стране людям не дают голосовать»

    Теги Барселона Карлес Пуйоль Хави примера Испания происшествия видео Хосеп Гвардиола политика

    Бывший капитан «Барселоны» Хави осудил действия полиции Испании в преддверии референдума по вопросу отделения Каталонии.

    «Происходящее сегодня в Каталонии – это позор. Для демократической страны неприемлемо, что людям не дают голосовать.

    Я выражаю поддержку всем людям, которые мирным способом хотят выразить свое право голоса», – заявил Хави.

    Ранее референдум также поддержали бывшие футболисты «Барселоны» Хосеп Гвардиола и Карлес Пуйоль.

    Каталония может отделиться от Испании. У них наберется нормальная сборная?

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