Алина Загитова: «Мне всегда хотелось быть частью компании, но почему-то нигде не приживалась. Во взрослой жизни поняла, что и одна я могу»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о сложностях в общении с людьми.

«Я всегда хотела быть в компании. Всегда видела, что класс разделяется на коалиции: отличники, красивые, застенчивые. Мне всегда хотелось быть частью компании – это не только про школу, но и про спорт.

Но так сложилось, что почему-то нигде не приживалась, ни с кем не получалось ловить коннект. Поэтому во взрослой жизни поняла, что, во-первых, я была очень скованной, зажатой, скромной. С другой стороны, я поняла, что и одна я могу.

Если у меня есть близкие и родные, мне с самой собой очень даже хорошо. Это и в плюс, и в минус, тут можно по-разному интерпретировать. Но на тот момент хотелось сжаться до размеров маленькой мышки и ходить с низкой головой, чтобы меня никто не видел.

Я держала все в себе. Потом, лет в 19 я рассказывала это все маме. Она говорит: представляешь, у меня так же было.

Она говорит, что я всегда выделялась, хотя я этого не замечала. А потом привела параллель: все люди, которые отличаются, которых не принимают, они сразу становится изгоями. Есть такой момент в нашем обществе. Просто ты особенный», – сказала Загитова в интервью проекту «вМесте».

«Сейчас я могу сказать: да, я красивая». Рефлексия Алины Загитовой

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoсборная России
женское катание
logoАлина Загитова
