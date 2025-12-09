Загитова о СМИ: «Если ты пишешь факт, то it’s okay, да? Если ты пытаешься как-то завернуть историю, сказать больше, чем это есть, то я такое осуждаю»

Загитова: если СМИ пытаются сказать больше, чем это есть, то я такое осуждаю.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова высказалась о работе СМИ.

«Даже несмотря на то, что мне было 15 лет [на Олимпиаде в Пхенчхане], я вполне осознавала весь масштаб всего происходящего. Я понимала, что куча прессы, даже на тренировках. Приходят и вот они стоят вдоль бортика: одни снимают, другие фотографируют. Эти вспышки присутствовали. И ты хочешь не хочешь понимаешь, что за тобой следит весь мир, очень много недоброжелателей в том числе.

А что нужно СМИ? Это новые заголовки, они на этом делают деньги. То есть их тоже как бы нельзя осуждать, но иногда это было вообще не в контексте и многое придумано. Если ты пишешь факт, то it’s okay, да? Если ты пытаешься как-то завернуть историю, сказать больше, чем это есть, то я такое осуждаю, это неправильно делать. Мы все люди, мы все с эмоциями.

И как раз в тот момент мне помогли родители, потому что они забирали телефоны. У меня бабушка со мной жила весь этот олимпийский сезон, он длится 4 года. Она отбирала у меня телефон, и был какой-то детокс от этого всего. Это помогало.

Поэтому хочется, наверное, особенно в неокрепшем возрасте от этого детей отстранить немного. Потому что сейчас очень много информационного мусора, который в принципе тебе не нужен», – сказала Загитова в интервью проекту «Вместе».