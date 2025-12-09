Алина Загитова: «В спорте я говорила через движения. Даже сейчас сказать именно движениями, жестами намного проще – люди меня поймут»

Загитова призналась, что ей проще говорить движениями и жестами, чем словами.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, как привыкала к жизни после спорта.

«Сложный период в жизни каждого спортсмена. Это мне повезло, что в 17 лет я как бы пошла в новую для себя профессию.

Есть виды спорта, которыми занимаются до 30, до 40 – они всю эту жизнь жили одни делом, и потом наступает момент «а что дальше делать?»

И тут, конечно, у многих спортсменов бывают потери себя, депрессии очень частые. Слава богу, в моей жизни этого было мало, и я практически сразу перешла в новую для себя профессию. Огромная благодарность Первому каналу, что дали мне возможность такую – попробовать себя в роли ведущей. Это для меня новый опыт.

Тут надо понимать, что 17-летняя девочка, у которой вообще не было опыта телевидения – всю свою осознанную жизнь я каталась и ничего не говорила. Я говорила через движения, для меня это намного проще. Даже сейчас могу сказать, что сказать именно движениями, жестами намного проще – и что самое интересное, люди меня поймут, – нежели словами.

Я параллельно с проектом занималась с педагогом. Но, естественно, люди именно телевидения не сразу становились такими мастодонтами в этом. Естественно, у кого-то были переживания, у кого-то были ошибки. Ну как ошибки... Это не ошибки, это опыт. То есть через этот опыт абсолютно все проходят, и надо это понимать.

Для многих людей, естественно, должно быть все идеально, все выверенно, безошибочно. Ну, такого, наверное, ни у кого нет, даже у самых великих интервьюеров.

На тот момент я даже боялась идти в кадр. То есть до такой степени я себя накрутила, что боялась идти в кадр и что-либо сказать. Вот любое слово – я понимала, что могут засмеять. Опять же, это флешбэки из детства», – сказала Загитова в интервью проекту «Вместе».