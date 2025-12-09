  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Алина Загитова: «В спорте я говорила через движения. Даже сейчас сказать именно движениями, жестами намного проще – люди меня поймут»
51

Алина Загитова: «В спорте я говорила через движения. Даже сейчас сказать именно движениями, жестами намного проще – люди меня поймут»

Загитова призналась, что ей проще говорить движениями и жестами, чем словами.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, как привыкала к жизни после спорта. 

«Сложный период в жизни каждого спортсмена. Это мне повезло, что в 17 лет я как бы пошла в новую для себя профессию.

Есть виды спорта, которыми занимаются до 30, до 40 – они всю эту жизнь жили одни делом, и потом наступает момент «а что дальше делать?»

И тут, конечно, у многих спортсменов бывают потери себя, депрессии очень частые. Слава богу, в моей жизни этого было мало, и я практически сразу перешла в новую для себя профессию. Огромная благодарность Первому каналу, что дали мне возможность такую – попробовать себя в роли ведущей. Это для меня новый опыт.

Тут надо понимать, что 17-летняя девочка, у которой вообще не было опыта телевидения – всю свою осознанную жизнь я каталась и ничего не говорила. Я говорила через движения, для меня это намного проще. Даже сейчас могу сказать, что сказать именно движениями, жестами намного проще – и что самое интересное, люди меня поймут, – нежели словами.

Я параллельно с проектом занималась с педагогом. Но, естественно, люди именно телевидения не сразу становились такими мастодонтами в этом. Естественно, у кого-то были переживания, у кого-то были ошибки. Ну как ошибки... Это не ошибки, это опыт. То есть через этот опыт абсолютно все проходят, и надо это понимать.

Для многих людей, естественно, должно быть все идеально, все выверенно, безошибочно. Ну, такого, наверное, ни у кого нет, даже у самых великих интервьюеров.

На тот момент я даже боялась идти в кадр. То есть до такой степени я себя накрутила, что боялась идти в кадр и что-либо сказать. Вот любое слово – я понимала, что могут засмеять. Опять же, это флешбэки из детства», – сказала Загитова в интервью проекту «Вместе».

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Вместе»
logoАлина Загитова
logoсборная России
logoПервый канал
женское катание
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Алина Загитова: «Я приняла такую позицию, что я никогда не буду фотошопить себя. Мы такие, какие мы есть»
9 декабря, 11:06
Впервые с 2019 года все одиночницы, выступившие в финале Гран-при по фигурному катанию, набрали больше 200 баллов
6 декабря, 13:47
Министр спорта Татарстана: «Загитова внесла огромный вклад в популяризацию не только татарстанского, но и всего российского спорта»
6 декабря, 09:54
Главные новости
Кубок Москвы. КМС. Дзепка, Сарновская, Плескачева, Мильто, Литвинчева покажут произвольные программы
31 минуту назадLive
Кубок Москвы. 1-й спортивный разряд. Чистякова победила, Докукина – 2-я, Корчажникова – 3-я
41 минуту назад
Okko снял документальный сериал о Тутберидзе и ее школе. Первая серия – 15 декабря
сегодня, 12:37
Александра Игнатова: «Я не считаю, что моя эра закончена»
сегодня, 07:30
Расписание чемпионата России по фигурному катанию-2026 в Санкт-Петербурге
сегодня, 06:04
Александр Энберт: «Пока что Степанова и Букин – безоговорочные лидеры в танцах на льду, но Кагановская и Некрасов активно набирают»
вчера, 19:12
ISU о рекомендации МОК допустить российских юниоров: «Совет организации рассмотрит рекомендацию в надлежащее время»
вчера, 18:31
Тарасова о рекомендации МОК допускать российских юниоров: «Они не только должны нас допустить, но и извиниться перед нами»
вчера, 18:05
Александра Трусова: «В спорте есть моменты, которые бесят – травмы, необходимость восстанавливаться, нехватка свободного времени. Но я ни о чем не жалею»
вчера, 14:57
Кубок Москвы. КМС. Пестова и Лагутов победили в танцах на льду, Билибина и Кашаев – 2-е, Жарова и Столяров – 3-и, Дрожжина и Тельнов – 5-е
вчера, 14:41
Ко всем новостям
Последние новости
Куница – Самбуеву: «Нам с Аленой очень понравилось, как ты катаешься. Надо просто это делать с холодной головой»
6 декабря, 20:16
Golden Spin. Шин и Надь победили в парах, Плазас и Фернандес – 2-е, Вуйямо и Бувар – 3-и
6 декабря, 17:32
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Нагое: там выступят Малинин, Сакамото, Миура и Кихара, Фурнье-Бодри и Сизерон
6 декабря, 10:12
Golden Spin. Гиньяр и Фаббри победили в танцах на льду, Демужо и Ле Мерсье – 2-е, Мразкова и Мразек – 3-и
5 декабря, 16:10
Финал Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин выиграли ритм-танец, Подгайная и Коваль – 2-е, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман – 3-и
5 декабря, 07:15
Алина Горбачева: «Омск – один из моих любимых городов. Очень рада, что успела восстановить четверной сальхов за неделю подготовки после московского этапа и смогла показать его в программе»
4 декабря, 15:38
Финал Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь выиграли короткую программу, Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян – 2-е, Кемп и Елизаров – 3-и
4 декабря, 07:25
Елена Малышева: «Я люблю, уважаю, обожаю фигурное катание. От всей души желаю победы Петросян и Гуменнику на Олимпиаде»
3 декабря, 06:58
Белорусская фигуристка Виктория Сафонова приняла приглашение участвовать в Олимпиаде-2026
1 декабря, 19:05
Артющенко о судействе в танцах на Гран-при Финляндии: «Не было какого-то засуживания, мне кажется. Это хороший повод задуматься, лишний раз увидеть ошибки»
29 ноября, 08:02