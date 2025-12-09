Алина Горбачева пропустит чемпионат России из-за травмы

Фигуристка Алина Горбачева не выступит на чемпионате России из-за травмы.

Фигуристка Алина Горбачева сообщила, что не выступит на чемпионате России в Санкт-Петербурге из-за травмы.

«Во-первых, хочу поблагодарить всех за вашу поддержку и внимание, спасибо, что переживаете и ждете меня.

К огромному сожалению, я вынуждена пропустить ЧР-2026 из-за травмы.

Мне очень грустно и тяжело, потому что я мечтала выступить на этом чемпионате и сделала все, что могла, но судьба распорядилась иначе», – написала Горбачева.