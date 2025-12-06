Малинин установил мировой рекорд в произвольной программе в финале Гран-при, превзойдя предыдущий почти на 10 баллов

Малинин с мировым рекордом выиграл произвольную программу в финале Гран-при.

Американский фигурист Илья Малинин превзошел собственный мировой рекорд в произвольной программе в финале Гран-при в Нагое.

В прокате Малинин сделал четверной флип, четверной аксель, четверной лутц, четверной риттбергер, каскады четверной лутц – ойлер – тройной флип и четверной тулуп – тройной тулуп, а также секвенцию четверной сальхов – тройной аксель.

Он стал первым в истории фигуристом, исполнившим в произвольной программе семь четверных прыжков.

За прокат Малинин получил 238,24 балла – это новый мировой рекорд. За технику он набрал 146,07, что также является мировым рекордом.

Предыдущие рекорды – 228,97 балла за прокат и 138,49 за технику – также принадлежали Малинину и были установлены в ноябре 2025 года на этапе Гран-при в Канаде.

Рекорды в короткой и по сумме двух программ принадлежат олимпийскому чемпиону американцу Нэтану Чену (113,97/335,30).