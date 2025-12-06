Илья Малинин первым в истории исполнил семь четверных прыжков и сальто в произвольной программе в финале Гран-при
Илья Малинин исполнил семь четверных прыжков в произвольной в финале Гран-при.
Двукратный чемпион мира американец Илья Малинин прыгнул семь четверных прыжков в произвольной программе в финале Гран-при.
Ранее такой контент фигуристы не исполняли.
Он сделал четверной флип, четверной аксель, четверной лутц, четверной риттбергер, каскады четверной лутц – ойлер – тройной флип и четверной тулуп – тройной тулуп, а также секвенция четверной сальхов – тройной аксель.
В конце программы Малинин исполнил сальто назад.
За технику он набрал 146,07 балла, общая оценка за выступление – 238,24 балла.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
