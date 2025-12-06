116

Костылева выступит в шоу Плющенко «Спящая красавица» в Минске

Плющенко: Костылева выступит в шоу «Спящая красавица» в Минске.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что Елена Костылева выступит в его шоу в Минске, которое пройдет 13-14 декабря.

«Сначала к новостям не очень. Саша Плющенко заболел третий раз. Как и его крестный Дима Билан. Тоже слег. Время непростое, друзья!

У Саши третий раз температура за месяц 39,5. Сначала был Грипп В, потом Грипп А. Вот как после этого не верить в сглаз? Два дня сейчас покатался и снова слег с температурой 39,5. На фоне ослабленного иммунитета подхватил вирус.

Переносчики могут быть и привитые, и те, кто болеет в легкой форме. Продолжают у нас приходить на лед больные. Родители продолжают не слышать! Ведут больных детей с соплями и кашлем на лед. От этого страдают все!

Сейчас у Сани все тесты на грипп и ковид отрицательные. Активно лечим. Есть шанс не восстановиться к минской «Спящей красавице».
Думаем над заменой. До Минска одна неделя. Но врачи говорят, что по замене будет понятно только в понедельник. Рисковать не будем. Если не восстановиться – будем менять! Как-то так.

Позитивные новости. В Минске на «Спящей красавице» роль королевы исполнит Алена Косторная.

Таким образом, фея Сирени – Аня Щербакова, фея Карабос – Саша Трусова. Королева – Алена Косторная! Мощный состав ТЩК впервые в одной сказке.

Новости, которые вас интересуют. Лена Костылева выступит в Минске в «Спящей Красавице». В главной роли принцессы Авроры.
Вот только кто будет принцем, пока не ясно. Прорабатываем разные варианты.

Все непросто в Горках-10! Но в нашем случае редко бывает по-другому! Держимся и верим в позитив! Болеем за Малинина!

Ну а я поехал на турнир по падел-теннису! Всех обнял!» – написал Плющенко. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Евгения Плющенко
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoАнна Щербакова
logoАлена Косторная
logoсборная России
ледовые шоу
женское катание
logoЕвгений Плющенко
logoЕлена Костылева
logoАлександр Плющенко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Кубок Первого канала среди юниоров. Федотов и Стрельцова выступят за команду Трусовой, Лазарев и Смагина – за команду Щербаковой, Дзепка и Ленков – за команду Косторной
5 декабря, 14:26
Евгений Плющенко: «Меня спрашивают: кто сейчас лучше всех у вас тренируется? Не поверите, это Саша Трусова! Мегапрофессионал»
5 декабря, 07:15
Яна Рудковская: «На данный момент Лена Костылева уехала после УМО в Воронеж заниматься своим здоровьем»
3 декабря, 12:52
Главные новости
Кубок Москвы. КМС. Сажина и Белкин, Парсегова и Богданов, Гусева и Овчинников выступят с произвольными программами
15 минут назад
Кубок Москвы. 1-й спортивный разряд. Докукина, Корчажникова, Заикина, Маскайкина, Вагина, Павликова представят короткие программы
15 минут назад
Кубок сильнейших спортсменов. Гущина, Сафонова, Елисова, Фурсова выйдут на лед с произвольными программами
вчера, 21:15
Кубок сильнейших спортсменов. Ветлугин, Соловьев, Строганов, Даниелян, Пузанов выступят с произвольными программами
18 минут назад
Расписание чемпионата России по фигурному катанию-2026 в Санкт-Петербурге
24 минуты назад
ISU об участии Петросян и Гуменника в Олимпиаде: «Изучаем письмо Украины и поднятые в нем вопросы»
вчера, 20:48
«Неделя тренировок в Воронеже прошла не зря». Мама Костылевой показала, как фигуристка прыгает четверной сальхов
вчера, 20:35Видео
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: семь (!) квадов Малинина и две старые программы Лью. Итоги финала Гран-при
вчера, 18:44
Светлана Журова: «Украина не отменит участие Петросян и Гуменника в Олимпиаде. Она просто выступает уже из вредности»
вчера, 17:24
Губерниев о словах Загитовой про «зашторенную лошадь»: «Алина не стесняется говорить, естественно, ошибается, ну что делать? Мы же ее любим не за это»
вчера, 16:25
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Москвы. КМС. Пестова и Лагутов, Дрожжина и Тельнов, Билибина и Кашаев покажут ритм-танцы
15 минут назад
Куница – Самбуеву: «Нам с Аленой очень понравилось, как ты катаешься. Надо просто это делать с холодной головой»
6 декабря, 20:16
Golden Spin. Шин и Надь победили в парах, Плазас и Фернандес – 2-е, Вуйямо и Бувар – 3-и
6 декабря, 17:32
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Нагое: там выступят Малинин, Сакамото, Миура и Кихара, Фурнье-Бодри и Сизерон
6 декабря, 10:12
Golden Spin. Гиньяр и Фаббри победили в танцах на льду, Демужо и Ле Мерсье – 2-е, Мразкова и Мразек – 3-и
5 декабря, 16:10
Финал Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин выиграли ритм-танец, Подгайная и Коваль – 2-е, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман – 3-и
5 декабря, 07:15
Алина Горбачева: «Омск – один из моих любимых городов. Очень рада, что успела восстановить четверной сальхов за неделю подготовки после московского этапа и смогла показать его в программе»
4 декабря, 15:38
Финал Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь выиграли короткую программу, Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян – 2-е, Кемп и Елизаров – 3-и
4 декабря, 07:25
Елена Малышева: «Я люблю, уважаю, обожаю фигурное катание. От всей души желаю победы Петросян и Гуменнику на Олимпиаде»
3 декабря, 06:58
Белорусская фигуристка Виктория Сафонова приняла приглашение участвовать в Олимпиаде-2026
1 декабря, 19:05