Костылева выступит в шоу Плющенко «Спящая красавица» в Минске

Плющенко: Костылева выступит в шоу «Спящая красавица» в Минске.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что Елена Костылева выступит в его шоу в Минске, которое пройдет 13-14 декабря.

«Сначала к новостям не очень. Саша Плющенко заболел третий раз. Как и его крестный Дима Билан. Тоже слег. Время непростое, друзья!

У Саши третий раз температура за месяц 39,5. Сначала был Грипп В, потом Грипп А. Вот как после этого не верить в сглаз? Два дня сейчас покатался и снова слег с температурой 39,5. На фоне ослабленного иммунитета подхватил вирус.

Переносчики могут быть и привитые, и те, кто болеет в легкой форме. Продолжают у нас приходить на лед больные. Родители продолжают не слышать! Ведут больных детей с соплями и кашлем на лед. От этого страдают все!

Сейчас у Сани все тесты на грипп и ковид отрицательные. Активно лечим. Есть шанс не восстановиться к минской «Спящей красавице».

Думаем над заменой. До Минска одна неделя. Но врачи говорят, что по замене будет понятно только в понедельник. Рисковать не будем. Если не восстановиться – будем менять! Как-то так.

Позитивные новости. В Минске на «Спящей красавице» роль королевы исполнит Алена Косторная.

Таким образом, фея Сирени – Аня Щербакова, фея Карабос – Саша Трусова. Королева – Алена Косторная! Мощный состав ТЩК впервые в одной сказке.

Новости, которые вас интересуют. Лена Костылева выступит в Минске в «Спящей Красавице». В главной роли принцессы Авроры.

Вот только кто будет принцем, пока не ясно. Прорабатываем разные варианты.

Все непросто в Горках-10! Но в нашем случае редко бывает по-другому! Держимся и верим в позитив! Болеем за Малинина!

Ну а я поехал на турнир по падел-теннису! Всех обнял!» – написал Плющенко.