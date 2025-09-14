Александра Трусова: «Была счастлива снова выйти на лед в присутствии зрителей. Сын прекрасно выспался и на репетиции, и на выступлениях»

Трусова поделилась эмоциями от выступления в шоу впервые после родов.

Накануне в Москве прошло шоу «Евгения Медведева и друзья» в формате дискотеки нулевых. Александра Трусова исполнила номер вместе с супругом Макаром Игнатовым – они откатали под песню Андрея Губина «Девушки как звезды».

6 августа у Трусовой и Игнатова родился первенец – сын Михаил.

«Первое шоу в жизни Миши! Впечатления от вечера у всей нашей семьи отличные. Я была счастлива снова выйти на лед в присутствии зрителей, Макар меня очень поддерживал, ну а Миша... Миша прекрасно выспался и на репетиции, и на выступлениях», – написала серебряный призер Олимпиады-2022 в телеграм-канале.

Александра Трусова выступила на льду впервые после родов