Мария Захарова: «Не скажу, что мама строга ко мне на тренировках. Я могу ей ответить, останавливаю ее, чтобы не перегибала палку»

Захарова: на тренировках могу ответить маме, чтобы не перегибала палку.

Бронзовый призер чемпионат России-2026 Мария Захарова рассказала о тренировках в группе своей мамы.

Тренером Захаровой является Анна Царева. Отец фигуристки Станислав Захаров работает со Светланой Соколовской.

— Вы говорите, что вам нравится тренироваться у мамы. Она недавно говорила, что была строга с Анной Погорилой. Какой она тренер с вами?

— Конечно, в какие-то моменты, когда нужно, она строгая, в другие — поддержит, в еще какие-то — даст мне поблажку. Не скажу, что она строга по отношению ко мне, потому что это моя мама. Я могу ей ответить, останавливаю ее, чтобы не перегибала палку. Она хорошая, мне все очень нравится.

— А это не сказывается на ваших личных отношениях?

— Нет. После моей травмы у нас началось разделение: что происходит на катке, то остается на катке, что дома — то дома. Мы это не совмещаем.

— Помните тренировки с Погорилой?

— Все, что помню из тренировок, это только ее первый лутц-тулуп в прокате то ли в короткой, то ли в произвольной. Помню, как она только его прыгала. Больше ничего.

— Не раздумывали сменить тренера или пойти тренироваться к папе?

— К другому — точно нет. Пойти к папе тренироваться, возможно, когда-то и думала, но не прям глубоко. Он очень добрый, никогда на меня не ругался. А меня в спорте нужно держать в ежовых рукавицах. Мне кажется, я бы там совсем офигела, ничего бы не делала, а только говорила: «Папа, я очень устала, давай сегодня выходной сделаем». Со мной нужно строго обращаться.

— На чемпионат России с вами приехала и Елена Буянова. Как вам работа с ней?

— Она очень хороший тренер. Всегда слушает спортсменов, когда надо — может словесно «дать», когда надо — не трогать. Я не люблю, когда меня на стартах трогают. Мне нужно просто их присутствие, а в остальном я все сама решу. Я очень благодарна, что она приехала поддержать меня на чемпионате России. Очень рада, — сказала Захарова.