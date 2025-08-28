Светлана Журова: «Иностранные фигуристы будут предвзято относиться к Валиевой после возвращения, бросать косые взгляды»
Камила Валиева была дисквалифицирована за допинг. Срок ее отстранения завершится 25 декабря 2025 года.
— Не знаю, захочет ли сама Камила возвращаться в спорт. Уже повзрослела, есть интересы помимо чисто профессионального фигурного катания: шоу, обучение, свои проекты, личная жизнь.
— Если все же вернется, любовь болельщиков останется такой же, как и раньше, или изменится после всей этой ситуации?
— Перерыв был серьезный, но любовь не закончится. Она была потрясающая, ее запомнили болельщики по всему миру.
Вот иностранные фигуристы будут предвзято относиться к Валиевой после возвращения, бросать косые взгляды. Болельщики же в большинстве своем понимали несправедливость и абсурдность всей ситуации, поэтому и были на стороне Камилы, — сказала депутат Госдумы Светлана Журова.