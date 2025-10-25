Эмбер Гленн: «Сегодня трудный день – во время тренировки я повредила шею. После выступления чувствовала небольшую боль»
Американская фигуристка победила с 214,78 баллами. В произвольной программе Гленн прыгнула тройной аксель.
«Сегодня был неплохой день, но в то же время и трудный для меня. Во время тренировки я повредила шею, так что чувствую себя не очень. Не могу поворачивать голову слишком сильно. Но не волнуйтесь, это не травма, я думаю, все будет хорошо.
После выступления я чувствовала небольшую боль, а еще мне тяжело дался заклон сегодня, я пропустила уровень. Поскольку я не могла двигать головой так, как хотела, это отразилось и на компонентах – я не смогла выступить так, как обычно. Но очень горжусь тем, что справилась сегодня.
Тройной аксель на тренировках получался очень уверенно, я очень довольна тем, как сейчас идут дела с этим прыжком. Иногда перед соревнованиями закрадываются сомнения – все же никогда не знаешь, что произойдет во время проката. Перед тройным акселем голова была заполнена множеством мыслей, но я сказала себе: «Нет. Ты веришь в себя. У тебя все получится», – сказала Гленн.
