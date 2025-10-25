Алиса Лью о первой медали Гран-при в карьере: «Ощущения странные. Как будто открыла новую область на карте»

Алиса Лью прокомментировала свое выступление на Гран-при Китая.

Американская фигуристка заняла 2-е место с 212,07 баллами, уступив соотечественнице Эмбер Гленн. Ранее Лью не попадала в призы на этапах Гран-при – самым высоким ее местом было 4-е.

«Очень рада, что смогла выступить здесь. Было приятно, что моя семья смотрела мое выступление. Кроме того, это действительно отличная арена, мне здесь очень понравилось.

Сегодня было не идеальное выступление, но я бы сказала, что это хорошая тренировка. Мне пришлось подумать над своей программой после того, как я испортила лутц. Это был новый опыт для меня, и я нахожу это классным.

Ощущения от первой медали Гран-при очень странные, я чувствую, что как будто перешла на новый уровень, открыла новую область на карте. Даже не уверена, хочу ли я ехать на финал Гран-при , ха-ха. Нет, он будет в Японии, так что, конечно, хочу», – сказала Лью журналистам после проката.

