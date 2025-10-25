3

Алиса Лью о первой медали Гран-при в карьере: «Ощущения странные. Как будто открыла новую область на карте»

Алиса Лью прокомментировала свое выступление на Гран-при Китая.

Американская фигуристка заняла 2-е место с 212,07 баллами, уступив соотечественнице Эмбер Гленн. Ранее Лью не попадала в призы на этапах Гран-при – самым высоким ее местом было 4-е. 

«Очень рада, что смогла выступить здесь. Было приятно, что моя семья смотрела мое выступление. Кроме того, это действительно отличная арена, мне здесь очень понравилось.

Сегодня было не идеальное выступление, но я бы сказала, что это хорошая тренировка. Мне пришлось подумать над своей программой после того, как я испортила лутц. Это был новый опыт для меня, и я нахожу это классным.

Ощущения от первой медали Гран-при очень странные, я чувствую, что как будто перешла на новый уровень, открыла новую область на карте. Даже не уверена, хочу ли я ехать на финал Гран-при, ха-ха. Нет, он будет в Японии, так что, конечно, хочу», – сказала Лью журналистам после проката.

Главные соперницы Петросян на Олимпиаде-2026: кто в порядке, а кто нет?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Golden Skate
logoГран-при
женское катание
logoсборная США
logoАлиса Лью
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
⚡ Гран-при Китая. Гленн победила с тройным акселем, Лью – 2-я, Ватанабе – 3-я, Губанова – 4-я
сегодня, 10:13
Главные соперницы Петросян на Олимпиаде-2026: кто в порядке, а кто нет?
сегодня, 04:10
Эмбер Гленн: «Сегодня не лучший мой прокат. Надо концентрироваться не только на тройном акселе, все прыжки важны»
вчера, 10:29
Главные новости
Гран-при Китая. Суй и Хань, Метелкина и Берулава, Конти и Мачии выйдут на лед с произвольными программами
10 минут назадLive
Гран-при России. «Звезды Магнитки». Кондратюк, Угожаев, Савосин, Федоров, Соловьев, Ковалев покажут короткие программы
23 минуты назадLive
Костылева вернула прошлогоднюю короткую программу
28 минут назадФото
⚡ Гран-при Китая. Сато победил, Грассль – 2-й, Шайдоров – 3-й
31 минуту назад
Александр Плющенко лидирует на турнире в Наро-Фоминске по первому спортивному разряду. Он единственный участник
36 минут назад
Ксения Гущина: «На прическу и макияж к короткой программе ушло сегодня полтора часа. Если у вас есть лайфхаки, как делать это быстрее, то напишите мне!»
36 минут назад
Анна Фролова: «Сегодня не получилось получить удовольствие от своего проката. Состояние чуть подсевшее – может, акклиматизация сказывается»
сегодня, 12:02
Аделия Петросян: «Слежу за соперниками, вижу варианты, как улучшить свои программы. Смотрю, какие ошибки у себя исправить»
сегодня, 11:54
Дина Хуснутдинова исполнила тройной аксель с касанием в короткой программе на Гран-при России
сегодня, 11:47
Гран-при России. «Звезды Магнитки». Петросян выиграла короткую программу, Фролова – 2-я, Гущина – 3-я
сегодня, 11:27
Ко всем новостям
Последние новости
Тарасова о Базылюк: «Потенциал у нее огромный. Хорошая спортсменка для работы, для того, чтобы в дальнейшем развиваться»
вчера, 13:08
Костюмы и коньки Волосожар представлены на Неделе высокой моды в спорте
18 октября, 17:23Видео
Никита Малютин: «Не ожидал, что войду в тройку – хотелось попасть просто в пятерку. Вырос на 19 см, было очень сложно перестроиться»
16 октября, 17:43
Родион Мурасалимов: «Немного поработали с Худайбердиевой в начале сезона. Нам сказали, что мы вогнали Лизу в эмоциональные качели»
15 октября, 14:29
Угожаев выступит на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Красноярске
11 октября, 18:25
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Бьянки и Базиль – 3-и
11 октября, 14:27
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов победили в танцах на льду, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
10 октября, 19:38
Шоу Медведевой «Дискотека 00-х на льду» вышло в цифровом формате на VK Video
10 октября, 15:55Видео
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей победили в парах, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
10 октября, 15:00
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов выиграли ритм-танец, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
9 октября, 19:45