Эмбер Гленн: «Сегодня не лучший мой прокат. Надо концентрироваться не только на тройном акселе, все прыжки важны»

Эмбер Гленн назвала не лучшим свой прокат в Китае, несмотря на тройной аксель.

Американка Гленн стала третьей в короткой программе на этапе Гран-при в Чунцине (73,04 балла), исполнив тройной аксель. Лидирует ее соотечественница Алиса Лью (74,61), второй идет японка Ринка Ватанабе – 74,01.

«Я люблю выступать в Китае, мой самый первый Гран-при был тут, поэтому для меня это особенные воспоминания. Да, конечно, сюда сложно и долго лететь из Америки, особенно в моем возрасте, ха-ха (Гленн 25 лет – Спортс’’).

Сегодня был не лучший мой прокат, в короткой программе любая ошибка обходится дорого. Так что тут надо концентрироваться не только на тройном акселе, все прыжки важны. Думаю, мне очень помогли тренировки – когда в прокате идет что-то не так, спасает запас, который ты наработал на своем катке», – передает слова Гленн корреспондент Спортса’’ Майя Багрянцева.