1

Эмбер Гленн: «Сегодня не лучший мой прокат. Надо концентрироваться не только на тройном акселе, все прыжки важны»

Эмбер Гленн назвала не лучшим свой прокат в Китае, несмотря на тройной аксель.

Американка Гленн стала третьей в короткой программе на этапе Гран-при в Чунцине (73,04 балла), исполнив тройной аксель. Лидирует ее соотечественница Алиса Лью (74,61), второй идет японка Ринка Ватанабе – 74,01.

«Я люблю выступать в Китае, мой самый первый Гран-при был тут, поэтому для меня это особенные воспоминания. Да, конечно, сюда сложно и долго лететь из Америки, особенно в моем возрасте, ха-ха (Гленн 25 лет – Спортс’’).

Сегодня был не лучший мой прокат, в короткой программе любая ошибка обходится дорого. Так что тут надо концентрироваться не только на тройном акселе, все прыжки важны. Думаю, мне очень помогли тренировки – когда в прокате идет что-то не так, спасает запас, который ты наработал на своем катке», – передает слова Гленн корреспондент Спортса’’ Майя Багрянцева.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoГран-при Китая
logoГран-при
logoсборная США
Эмбер Гленн
женское катание
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Ринка Ватанабе: «После Trialeti Trophy я много плакала и думала о том, чтобы бросить фигурное катание»
9 минут назад
Базылюк о прокате на Гран-при: «Очень сильно переживала. Успокоил Даниил Маркович, сказал, что надо любить фигурное катание и кататься в удовольствие, и я постаралась»
20 минут назад
Дикиджи не планирует прыгать квад-аксель в сезоне: «Для меня важнее пять четверных и хореография. Когда все появится – тогда можно задуматься»
32 минуты назад
Дикиджи о роли запасного на олимпийском отборе: «Немного погоревал, потом говорил с родителями – они успокоили. Тренер сказал много нужных мне слов»
53 минуты назад
Косторная и Куница опубликовали совместную фотосессию с сыном
53 минуты назадФото
Гран-при Китая. Шайдоров, Грассль, Ямамото, Сато, Чха Чжун Хван, Литвинцев представят короткие программы
55 минут назадLive
Василий Соловьев: «В эфирах специально исполняю роль такого «идиота», который задает вопросы от имени потребителей»
57 минут назад
Василий Соловьев: «То, как я раньше работал комментатором – это был курорт. Сидел как кот, обожравшийся сметаны»
сегодня, 10:52
Базылюк исполнила два квада в произвольной на Гран-при в Магнитогорске, Стрельцова сделала чисто четверной сальхов и тройной аксель
сегодня, 10:49
Гран-при России. «Звезды Магнитки». КМС. Самбуев, Федотов, Жолобов, Савченко, Алексахин представят произвольные программы
сегодня, 10:45Live
Ко всем новостям
Последние новости
Костюмы и коньки Волосожар представлены на Неделе высокой моды в спорте
18 октября, 17:23Видео
Никита Малютин: «Не ожидал, что войду в тройку – хотелось попасть просто в пятерку. Вырос на 19 см, было очень сложно перестроиться»
16 октября, 17:43
Родион Мурасалимов: «Немного поработали с Худайбердиевой в начале сезона. Нам сказали, что мы вогнали Лизу в эмоциональные качели»
15 октября, 14:29
Угожаев выступит на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Красноярске
11 октября, 18:25
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Бьянки и Базиль – 3-и
11 октября, 14:27
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов победили в танцах на льду, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
10 октября, 19:38
Шоу Медведевой «Дискотека 00-х на льду» вышло в цифровом формате на VK Video
10 октября, 15:55Видео
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей победили в парах, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
10 октября, 15:00
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов выиграли ритм-танец, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
9 октября, 19:45
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей выиграли короткую программу, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
9 октября, 14:57