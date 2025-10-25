Петросян о том, работает ли с психологами: «Нет, сама справляюсь. Если присутствует давление – сама с собой разговариваю, абстрагируюсь»
Фигуристки пообщались перед стартом Гран-при России в Магнитогорске.
– Адель, что-то ты без настроения, что случилось?
– Немножко понападала, попе больно, ха-ха.
– Даниил Маркович [Глейхенгауз] сказал, что на этом льду вообще сложно что-либо делать, плюс часовой пояс и перелет. Тоже в пять утра прилетела сегодня?
– Я прилетела вчера, день поспала, у меня все хорошо было. Просто к концу уже тяжелее было дышать, может, из-за этого.
– Что самое сложное при подготовке сейчас?
– Наверное, сконцентрироваться полностью на своей работе, ни на что не отвлекаться. И, если что-то начинает не получаться, то не суетиться.
– Может, у тебя какая-то особенная подготовка сейчас стала? Работаешь ли с психологами?
– Нет, я сама справляюсь. Всегда, если присутствует давление, я сама с собой разговариваю, абстрагируюсь.
– Отвлекаешься как-то от тренировок?
– В том-то и дело, что от тренировок особо не отвлекаешься. Музыку немного слушаю, вчера с мамой досмотрели «Игру престолов», мне понравилось. Жестоко, но понравилось, – сказала Петросян в ролике Загитовой для Первого канала.