Гленн и Ватанабе исполнили тройной аксель в короткой программе на Гран-при Китая
Американка и японка исполнили тройной аксель в короткой на Гран-при Китая.
Американская фигуристка Эмбер Гленн сделала прыжок ультра-си чисто, но затем ошиблась на каскаде тройной флип – тройной тулуп. Она занимает третье место с оценкой 73,04 балла.
Японка Ринка Ватанабе прыгнула тройной аксель на небольшой минус. Она получила 74,01 балла и идет второй.
Лидирует (74,61 балла) американка Алиса Лью, исполнившая тройной лутц – тройной риттбергер во второй половине программы.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
