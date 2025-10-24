Гленн и Ватанабе исполнили тройной аксель в короткой программе на Гран-при Китая

Американка и японка исполнили тройной аксель в короткой на Гран-при Китая.

Американская фигуристка Эмбер Гленн сделала прыжок ультра-си чисто, но затем ошиблась на каскаде тройной флип – тройной тулуп. Она занимает третье место с оценкой 73,04 балла.

Японка Ринка Ватанабе прыгнула тройной аксель на небольшой минус. Она получила 74,01 балла и идет второй.

Лидирует (74,61 балла) американка Алиса Лью, исполнившая тройной лутц – тройной риттбергер во второй половине программы.