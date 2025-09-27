3

Владислав Дикиджи: «В произвольной программе будет оптимально собрать пять четверных. Если накатаю, то можно ее усложнить»

Дикиджи сообщил, что не будет делать четверной аксель в произвольной программе.

Сегодня фигурист представил на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге новую короткую программу под музыку из фильма «Интерстеллар».

«Волнительно. Непривычно, был большой перерыв. Короткая программа связана с космосом, постановка Егора Мурашова. У меня тут фото Гагарина на ладони. Мне понравилась музыка, хоть и не сразу не оценил. Егору предложил сотрудничество мой тренер Олег Татауров.

В произвольной программе будет оптимально собрать пять четверных. Если накатаю, то можно и ее усложнить и вставить что-то более сложное. Если четверной аксель вставить в программу, то у меня уже не хватит сил на остальной прокат.

Малинин вставляет? Малинин – это Малинин», – сказал чемпион России в мужском одиночном катании Владислав Дикиджи.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
Егор Мурашов
logoИлья Малинин
logoконтрольные прокаты
logoсборная России
мужское катание
Олег Татауров
logoВладислав Дикиджи
