Владислав Дикиджи: «В произвольной программе будет оптимально собрать пять четверных. Если накатаю, то можно ее усложнить»
Дикиджи сообщил, что не будет делать четверной аксель в произвольной программе.
Сегодня фигурист представил на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге новую короткую программу под музыку из фильма «Интерстеллар».
«Волнительно. Непривычно, был большой перерыв. Короткая программа связана с космосом, постановка Егора Мурашова. У меня тут фото Гагарина на ладони. Мне понравилась музыка, хоть и не сразу не оценил. Егору предложил сотрудничество мой тренер Олег Татауров.
В произвольной программе будет оптимально собрать пять четверных. Если накатаю, то можно и ее усложнить и вставить что-то более сложное. Если четверной аксель вставить в программу, то у меня уже не хватит сил на остальной прокат.
Малинин вставляет? Малинин – это Малинин», – сказал чемпион России в мужском одиночном катании Владислав Дикиджи.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
