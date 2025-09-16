2

Дикиджи не полетит в Пекин на олимпийскую квалификацию

Владислав Дикиджи не полетит в Пекин на олимпийскую квалификацию.

Об этом сообщил его тренер Олег Тататуров.

Дикиджи был запасным сборной России, основной участник – Петр Гуменник.

Олимпийский квалификационный турнир пройдет с 19 по 21 сентября.

«Влад в Санкт‑Петербурге. Он не полетит в Пекин. У него все хорошо со здоровьем», – сказал Татауров.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
олимпийская квалификация
Владислав Дикиджи
сборная России
Олег Татауров
мужское катание
