Владислав Дикиджи не полетит в Пекин на олимпийскую квалификацию.

Об этом сообщил его тренер Олег Тататуров.

Дикиджи был запасным сборной России, основной участник – Петр Гуменник.

Олимпийский квалификационный турнир пройдет с 19 по 21 сентября.

«Влад в Санкт‑Петербурге. Он не полетит в Пекин. У него все хорошо со здоровьем», – сказал Татауров .