Владислав Дикиджи не полетит в Пекин на олимпийскую квалификацию.
Об этом сообщил его тренер Олег Тататуров.
Дикиджи был запасным сборной России, основной участник – Петр Гуменник.
Олимпийский квалификационный турнир пройдет с 19 по 21 сентября.
«Влад в Санкт‑Петербурге. Он не полетит в Пекин. У него все хорошо со здоровьем», – сказал Татауров.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
