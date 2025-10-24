  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Артем Петров: «В Новогорске Грицаенко представлял меня остальным фигуристам как «наша пермская молодежь». Я такой: «Ну да, всего на пару лет младше его»
1

Артем Петров: «В Новогорске Грицаенко представлял меня остальным фигуристам как «наша пермская молодежь». Я такой: «Ну да, всего на пару лет младше его»

Фигуристы Щербинина и Петров поделились впечатлениями от перехода во взрослые.

Таисия Щербинина и Артем Петров стали вторыми в парном катании на Мемориале Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

– Как вас встретили на взрослом уровне?

Щербинина: Встретили хорошо, так как мы были уже знакомы со многими до этого, периодически общаемся в раздевалке. Я в целом достаточно общительный человек, поэтому мне нужно перед стартом с кем-то пообщаться.

Петров: У меня была забавная ситуация. Мы приехали перед контрольными прокатами на сборы в Новогорск, и там я жил вместе с Артемом Грицаенко. Мы везде ходили вместе, потому что работаем в одной тренировочной группе. Артем всем остальным фигуристам представлял меня как «наша пермская молодежь, подрастающее поколение». Я такой: «Ну да, всего на пару лет младше его, а уже молодежь». Все приняли нас с теплом, посмеялись. Общий контакт словили и, как Тася сказала, со многими уже были знакомы до перехода.

– Что для вас значит первый взрослый старт – мемориал Панина-Коломенкина?

Щербинина: Этот старт запомнится нам надолго, потому что это первый наш взрослый старт. В целом мы довольны этим турниром.

Петров: Все-таки нам еще нужно набираться опыта.

Щербинина: Да, думаю, это был разогревочный старт перед этапами Гран-при России. И он прошел достаточно успешно.

– Какие планы на сезон?

Щербинина: Просто чисто кататься, стабильно, зарекомендовать себя во взрослых, и дай бог, чтобы это получилось.

– Загадываете медальные планы?

Щербинина: Мы места не загадываем, точнее, стараемся этого не делать. Просто стараемся катать без ошибок.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
Артем Петров
Таисия Щербинина
Мемориал Панина
пары
Артем Грицаенко
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Мемориал Панина. Бойкова и Козловский победили, Щербинина и Петров – 2-е, Артемьева и Брюханов – 3-и
12 октября, 13:15
Мемориал Панина. Бойкова и Козловский лидируют после короткой программы, Артемьева и Брюханов – 2-е, Меренкова и Галимов – 3-и
11 октября, 16:12
Контрольные прокаты сборной России. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Мухортова и Евгеньев, Осокина и Грицаенко выступили с произвольными программами
28 сентября, 15:03
Главные новости
Ринка Ватанабе: «После Trialeti Trophy я много плакала и думала о том, чтобы бросить фигурное катание»
6 минут назад
Базылюк о прокате на Гран-при: «Очень сильно переживала. Успокоил Даниил Маркович, сказал, что надо любить фигурное катание и кататься в удовольствие, и я постаралась»
17 минут назад
Дикиджи не планирует прыгать квад-аксель в сезоне: «Для меня важнее пять четверных и хореография. Когда все появится – тогда можно задуматься»
29 минут назад
Дикиджи о роли запасного на олимпийском отборе: «Немного погоревал, потом говорил с родителями – они успокоили. Тренер сказал много нужных мне слов»
50 минут назад
Косторная и Куница опубликовали совместную фотосессию с сыном
50 минут назадФото
Гран-при Китая. Шайдоров, Грассль, Ямамото, Сато, Чха Чжун Хван, Литвинцев представят короткие программы
52 минуты назадLive
Василий Соловьев: «В эфирах специально исполняю роль такого «идиота», который задает вопросы от имени потребителей»
54 минуты назад
Василий Соловьев: «То, как я раньше работал комментатором – это был курорт. Сидел как кот, обожравшийся сметаны»
сегодня, 10:52
Базылюк исполнила два квада в произвольной на Гран-при в Магнитогорске, Стрельцова сделала чисто четверной сальхов и тройной аксель
сегодня, 10:49
Гран-при России. «Звезды Магнитки». КМС. Самбуев, Федотов, Жолобов, Савченко, Алексахин представят произвольные программы
сегодня, 10:45Live
Ко всем новостям
Последние новости
Костюмы и коньки Волосожар представлены на Неделе высокой моды в спорте
18 октября, 17:23Видео
Никита Малютин: «Не ожидал, что войду в тройку – хотелось попасть просто в пятерку. Вырос на 19 см, было очень сложно перестроиться»
16 октября, 17:43
Родион Мурасалимов: «Немного поработали с Худайбердиевой в начале сезона. Нам сказали, что мы вогнали Лизу в эмоциональные качели»
15 октября, 14:29
Угожаев выступит на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Красноярске
11 октября, 18:25
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Бьянки и Базиль – 3-и
11 октября, 14:27
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов победили в танцах на льду, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
10 октября, 19:38
Шоу Медведевой «Дискотека 00-х на льду» вышло в цифровом формате на VK Video
10 октября, 15:55Видео
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей победили в парах, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
10 октября, 15:00
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов выиграли ритм-танец, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
9 октября, 19:45
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей выиграли короткую программу, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
9 октября, 14:57