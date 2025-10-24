Артем Петров: «В Новогорске Грицаенко представлял меня остальным фигуристам как «наша пермская молодежь». Я такой: «Ну да, всего на пару лет младше его»
Таисия Щербинина и Артем Петров стали вторыми в парном катании на Мемориале Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.
– Как вас встретили на взрослом уровне?
Щербинина: Встретили хорошо, так как мы были уже знакомы со многими до этого, периодически общаемся в раздевалке. Я в целом достаточно общительный человек, поэтому мне нужно перед стартом с кем-то пообщаться.
Петров: У меня была забавная ситуация. Мы приехали перед контрольными прокатами на сборы в Новогорск, и там я жил вместе с Артемом Грицаенко. Мы везде ходили вместе, потому что работаем в одной тренировочной группе. Артем всем остальным фигуристам представлял меня как «наша пермская молодежь, подрастающее поколение». Я такой: «Ну да, всего на пару лет младше его, а уже молодежь». Все приняли нас с теплом, посмеялись. Общий контакт словили и, как Тася сказала, со многими уже были знакомы до перехода.
– Что для вас значит первый взрослый старт – мемориал Панина-Коломенкина?
Щербинина: Этот старт запомнится нам надолго, потому что это первый наш взрослый старт. В целом мы довольны этим турниром.
Петров: Все-таки нам еще нужно набираться опыта.
Щербинина: Да, думаю, это был разогревочный старт перед этапами Гран-при России. И он прошел достаточно успешно.
– Какие планы на сезон?
Щербинина: Просто чисто кататься, стабильно, зарекомендовать себя во взрослых, и дай бог, чтобы это получилось.
– Загадываете медальные планы?
Щербинина: Мы места не загадываем, точнее, стараемся этого не делать. Просто стараемся катать без ошибок.