Артем Петров: «В Новогорске Грицаенко представлял меня остальным фигуристам как «наша пермская молодежь». Я такой: «Ну да, всего на пару лет младше его»

Фигуристы Щербинина и Петров поделились впечатлениями от перехода во взрослые.

Таисия Щербинина и Артем Петров стали вторыми в парном катании на Мемориале Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

– Как вас встретили на взрослом уровне?

Щербинина : Встретили хорошо, так как мы были уже знакомы со многими до этого, периодически общаемся в раздевалке. Я в целом достаточно общительный человек, поэтому мне нужно перед стартом с кем-то пообщаться.

Петров : У меня была забавная ситуация. Мы приехали перед контрольными прокатами на сборы в Новогорск, и там я жил вместе с Артемом Грицаенко. Мы везде ходили вместе, потому что работаем в одной тренировочной группе. Артем всем остальным фигуристам представлял меня как «наша пермская молодежь, подрастающее поколение». Я такой: «Ну да, всего на пару лет младше его, а уже молодежь». Все приняли нас с теплом, посмеялись. Общий контакт словили и, как Тася сказала, со многими уже были знакомы до перехода.

– Что для вас значит первый взрослый старт – мемориал Панина-Коломенкина?

Щербинина : Этот старт запомнится нам надолго, потому что это первый наш взрослый старт. В целом мы довольны этим турниром.

Петров : Все-таки нам еще нужно набираться опыта.

Щербинина : Да, думаю, это был разогревочный старт перед этапами Гран-при России. И он прошел достаточно успешно.

– Какие планы на сезон?

Щербинина : Просто чисто кататься, стабильно, зарекомендовать себя во взрослых, и дай бог, чтобы это получилось.

– Загадываете медальные планы?

Щербинина : Мы места не загадываем, точнее, стараемся этого не делать. Просто стараемся катать без ошибок.