7

На шоу в КНДР выступят Яметова, Карартынян, Солодников, Москалева и Родзянов, Шепталина и Пекин

ФФККР сообщила, кто из российских фигуристов выступит на ледовом шоу в КНДР.

Шоу пройдет в рамках международного фестиваля в Пхеньяне с 7 по 9 октября. 

«В Северной Корее пройдет международный фестиваль, где выступят российские фигуристы: одиночники – Вероника Яметова, Эдуард Карартынян, Макар Солодников, спортивная пара Анна Москалева – Артем Родзянов, а также танцевальный дуэт Таисия Шепталина – Дмитрий Пекин», – говорится в сообщении пресс-службы ФФККР.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ФФККР
Вероника Яметова
Эдуард Карартынян
ФФККР
logoсборная России
танцы на льду
мужское катание
Дмитрий Пекин
Артем Родзянов
ледовые шоу
Таисия Шепталина
женское катание
пары
Анна Москалева
Макар Солодников
