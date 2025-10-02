На шоу в КНДР выступят Яметова, Карартынян, Солодников, Москалева и Родзянов, Шепталина и Пекин

ФФККР сообщила, кто из российских фигуристов выступит на ледовом шоу в КНДР.

Шоу пройдет в рамках международного фестиваля в Пхеньяне с 7 по 9 октября. «В Северной Корее пройдет международный фестиваль, где выступят российские фигуристы: одиночники – Вероника Яметова , Эдуард Карартынян , Макар Солодников, спортивная пара Анна Москалева – Артем Родзянов, а также танцевальный дуэт Таисия Шепталина – Дмитрий Пекин», – говорится в сообщении пресс-службы ФФККР .