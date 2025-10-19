«Еще раз «да»... навсегда». Трусова показала фотографии венчания с Игнатовым
Фигуристка Александра Трусова опубликовала фотографии венчания с супругом.
Ранее Трусова и ее муж Макар Игнатов рассказали, что обвенчались и покрестили сына, который родился в августе.
«Еще раз «да»... навсегда 🤍», – написала спортсменка, выложив фото в телеграм-канале.
Трусовой 21 год, она серебряный призер Олимпийских игр и бронзовый призер чемпионата мира.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Александры Трусовой
