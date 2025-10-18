  • Спортс
  • «Эти баллы – шутка, буквально цирк на льду». Гиньяр опубликовала сторис болельщика с возмущением по поводу оценок их дуэта с Фаббри
«Эти баллы – шутка, буквально цирк на льду». Гиньяр опубликовала сторис болельщика с возмущением по поводу оценок их дуэта с Фаббри

Шарлен Гиньяр выразила возмущение оценками за ритм-танец на Гран-при Франции.

Фигуристка сделала перепост сторис болельщика. 

Гиньяр и Марко Фаббри, представляющие Италию, заняли 5-е место с 77,25 баллами. Лидируют Лайла Фир и Льюис Гибсон из Великобритании (84,38). Французы Гийом Сизерон и Лоранс Фурнье-Бодри, вставшие в пару перед этим сезоном – третьи (78,00). 

«ISU, эти оценки – шутка, буквально цирк на льду», – написал болельщик, добавив три эмодзи клоуна. «Как новая пара может получать оценки за компоненты больше, чем один из топ-дуэтов мира? Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри были фантастическими сегодня. Один из лучших ритм-танцев сезона, их баллы должны быть как минимум на 7-8 больше». 

После оглашения оценок за ритм-танец Фаббри ушел из кисс-энд-края. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: инстаграм Шарлен Гиньяр
Шарлен Гиньяр
танцы на льду
Лоранс Фурнье-Бодри
Марко Фаббри
